Исследование: почти треть россиян хотят сменить офис на ручной труд

Фото: 123RF.com/wombatzaa

Более 30% офисных сотрудников в России рассматривают возможность сменить род деятельности ради заработка ручным трудом. Об этом говорится в результатах исследования сети смарт-офисов SOK и сети учебных пространств в сфере красоты "Эколь", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, вариант променять офис на ручной труд привлекает 31,7% сотрудников. Хотя бы раз склонялись к такой идее 23% респондентов, а 9% всерьез рассматривают подобную возможность. При этом чаще всего желающие кардинально сменить образ жизни встречались в сферах медицины (23%), госслужбы (19%), IT (15%), а также медиа, рекламы и PR (11%), выяснили специалисты.

"17% офисных сотрудников готовы сменить офис на ручной труд, если у них будет гарантированный доход от 100 тысяч рублей. В то же время четверти россиян на первом этапе достаточно 50–100 тысяч. Также 18% офисных работников из числа тех, кто рассматривает такой вариант, готовы только на подработку по совместительству. И это если дополнительный заработок в виде ручного труда будет приносить порядка 50 тысяч рублей в месяц", – говорится в результатах исследования.

При этом чаще всего работники не идут на перемены из-за финансовых сложностей (52%) или нежелания расставаться с занимаемой должностью (39%). Также участники опроса выделили факторы, которые нравятся им в офисной деятельности: среди наиболее популярных – комфортный офис (48%), престиж работодателя (33%) и привычный уклад с понятным расписанием и задачами (23%).

Рассказали россияне и о видах ручной работы, которую они предпочитают. Например, 16% респондентов желают трудиться с глиняной посудой. Результат в 15% набрали такие варианты, как сфера красоты, кулинария и столярное дело. Также 14% хотели бы развиваться в сфере ремонта автомобилей.

