Психолог Полтавская: перед просьбой повысить зарплату стоит найти важные моменты в работе

Перед просьбой повысить зарплату стоит найти объективные и важные положительные моменты в работе. Об этом Москве 24 рассказала психолог Юлия Полтавская.

Эксперт подчеркнула, что сперва необходимо наладить контакт с руководителем, у которого свои сложности и восприятие ситуации.

"Можно сказать: "Я ценю наше сотрудничество", "Мне нравится наш корпоративный дух", "Мне важно оставаться здесь". Нужно подчеркнуть, что вы хотите продолжить трудиться на текущем месте", – пояснила Полтавская.

По ее словам, можно отметить и личные взаимоотношения с руководством. Такое начало укрепляет контакт, дарит положительные эмоции и делает безопасным совместное пространство. После этого, добавила эксперт, можно озвучить просьбу о прибавке и подчеркнуть, насколько это важно.

"Лучше поблагодарить руководителя, что с ним можно говорить открыто. Также нужно помнить, что мягкий, уважительный и бережный диалог сработает в вашу пользу. Лучше не намекать руководителю на прибавку, а озвучить прямо свою просьбу", – сказала психолог.

Как отметила Полтавская, в этом разговоре важно правильно формулировать свои мысли. Например, говорить не "давайте вы мне повысите зарплату", а "я бы хотел получать больше, можем ли мы это реализовать?"

При этом нужно заранее помнить, что руководитель имеет право на отказ. В таком случае стоит не впадать в уныние, а посмотреть на ситуацию с позиции взрослого.

"У вашего руководителя могут быть какие-то ограничения, почему он не может пойти вам навстречу. Не будет лишним спросить: "По какой причине вы мне отказываете? Скажите, для меня это важно", – заключила эксперт.

