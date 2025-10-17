В ГД РФ предложили доплачивать учителям за каждого "сверхнормативного" ученика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На рассмотрение Госдумы внесут законопроект о доплате учителям за переполненные классы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Учителям хотят доплачивать за каждого "сверхнормативного" ученика 1 тысячу рублей в месяц. Законопроект о такой федеральной надбавке подготовили лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

"Сегодня норма – 25 учеников в классе, а на практике их часто 30, 35 и даже больше. Учитель вынужден проверять на десятки работ больше, тратить в разы больше сил на дисциплину, индивидуальную работу, эмоциональную поддержку, – указала на проблему Лантратова.

По словам Миронова, многие учителя не выдерживают нагрузку и уходят из профессии.

Проверки Счетной палаты выявили, что нехватка учителей в школах к апрелю 2025 года составила порядка 30%. По данным министерства просвещения, из 18 287 вакантных должностей педагогических работников на начало 2024/25 учебного года 6 574 приходится на сельские территории.

Авторы законопроекта обратили внимание на то, что из 1,1 миллиона выпускников педагогических вузов только 40% идут работать по профессии. Одна из главных причин – низкая зарплата и отсутствие признания труда, считают парламентарии.

"Мы предлагаем конкретный, измеримый механизм поддержки. Каждый ребенок сверх нормы – это дополнительная работа и ответственность, которые должны оплачиваться", – подчеркнула Лантратова.

Ранее в честь Дня учителя фотографии талантливых педагогов столицы появились на крупнейших медиафасадах и цифровых экранах Москвы. Всего за сутки их увидели свыше 4 миллионов гостей и жителей столицы.

