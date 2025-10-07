Фотографии талантливых учителей украсили улицы Москвы

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Фотографии талантливых педагогов столицы появились на крупнейших медиафасадах и цифровых экранах Москвы в честь Дня учителя, который отмечался 5 октября, сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Всего за сутки их увидели свыше 4 миллионов гостей и жителей столицы. Соответствующий проект был запущен столичной мэрией совместно с правительством России.

Сотню лучших учителей назвали выпускники московских школ, ставшие студентами ведущих вузов страны. В список вошли кандидаты педагогических наук, авторы учебников и пособий, победители конкурсов и почетные работники образования. Среди лидеров оказались как молодые учителя, так и опытные педагоги.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова указала, что педагоги не только учат детей, но и сами постоянно совершенствуют свои знания, а также идут в ногу со временем и осваивают новые методики.

Учитель математики Владимир Куренков, в свою очередь, признался, что размещение фотографии на цифровом экране стало очень волнительным и "стеснительным" моментом. В это же время он выразил надежду, что его ученики порадуются за него, когда увидят его изображение на фасадах.

Также учитель химии Курчатовской школы Ольга Лавникевич поздравила коллег с прошедшим праздником и пожелала им сил, вдохновения, благополучия и всего самого доброго.

"Видеть себя на медиафасадах нашей славной Москвы – это большое счастье, потому что в этот момент ты понимаешь, что ты не только ты, но и то, что все труды не напрасны, и все мы делаем общее дело на благо нашей Родины", – добавила учитель русского языка и литературы столичной школы № 2109 Елена Башкатова.

Ранее Сергей Собянин учредил поощрительные гранты мэра Москвы в сфере допобразования в области культуры и искусств. Их получат школы, успешно реализующие программы по художественному образованию и эстетическому воспитанию детей. Гранты будут вручать по итогам каждого учебного года в четырех категориях. Общий годовой фонд составит 340 миллионов рублей, а всего предусмотрено 26 грантов.

