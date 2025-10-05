Собянин сообщил о запуске проекта поощрения талантливых педагогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва совместно с правительством России запускает новый проект поощрения талантливых педагогов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Имена учителей-наставников, оказавших наибольшее влияние на личностное развитие, назвали их бывшие ученики – вчерашние выпускники московских школ, а ныне студенты ведущих вузов страны", – отметил он.

По итогам опроса был сформирован список из 100 педагогов, которые удостоились городских наград и денежных премий.

Среди награжденных присутствует учитель химии Курчатовской школы Ольга Лавникевич. Для многих ее уроки стали отправной точкой в выборе профессии и доказательством того, что химия является путем к мечте.

Также в список попала учитель русского языка и литературы школы № 2109 Елена Башкатова. Она является организатором школьного театра и инициатором творческих проектов, которые объединяют детей, родителей и коллег.

Учитель математики школы № 1985 Владимир Степанов для своих учеников стал не просто наставником, но и человеком, умеющим поддержать в трудный момент и объяснить, что любая задача решаема.

"Среди лидеров – и молодые специалисты, и опытные педагоги. Это кандидаты педагогических наук, авторы учебников и пособий, победители конкурсов и почетные работники образования города", – указал Собянин.

Он добавил, что учителя помогают школьникам достигать высоких результатов на олимпиадах, ЕГЭ и научно-практических конференциях.

Ранее Собянин поздравил столичных педагогов с профессиональным праздником. По его словам, эта профессия по праву пользуется огромным уважением. Мэр Москвы поблагодарил учителей за труд, талант, мудрость и верность призванию, пожелав им возвращения энергии добра, которую они отдают детям.

