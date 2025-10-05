Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днем учителя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем канале в MAX.



"Эта профессия по праву пользуется огромным уважением. Вы даете детям прочные знания и нравственные ориентиры, помогаете раскрыть способности и таланты, выбрать дело по душе и уверенно вступить в самостоятельную жизнь", – написал он.

Мэр Москвы поблагодарил учителей за труд, талант, мудрость и верность призванию, пожелав им возвращения энергии добра, которую они отдают детям.



"Желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья и благополучия на долгие годы!" – добавил он.

Ранее Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, заявив, что сила страны состоит в ее самобытной и суверенной системе образования. По словам российского лидера, учителя во все эпохи вели страну вперед, воспитывая выпускников, которые одерживали победы в бою и на других поприщах.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов до этого сообщил, что "Учителем года" стал преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области.

