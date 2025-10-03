Преподаватель китайского из Белгородской области стал "Учителем года"

Фото: vk.com/teacherofrussia

Преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области стал победителем конкурса "Учитель года России" 2025 года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на церемонии награждения, передает ТАСС.

Ранее Сергей Собянин вручил выдающимся москвичам государственные награды и премии Москвы. Граждане были отмечены орденами, а также почетными званиями "Заслуженный учитель", "Заслуженный врач", и "Заслуженный работник здравоохранения".

В свою очередь, Кравцов поддержал предложение о введении звания "Заслуженный просветитель". По его мнению, это станет важным шагом в укреплении статуса профессии педагога-лектора в России.

Кроме того, новое звание может стать востребованным в профессиональном сообществе и подчеркнуть вклад лучших лекторов в развитие образования в стране.