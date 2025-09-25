Новый подход к премированию учителей утвержден в столице

Фото: 123RF/liudmilachernetska

В Москве утвердили новый подход к премированию школьных учителей. Теперь выплаты напрямую свяжут с результатами учеников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Оценка вклада каждого преподавателя будет определяться внутри предметных кафедр, которые вовлекаются в управление качеством образования. Руководители предметных объединений могут участвовать в подборе новых учителей, распределении учебной нагрузки и премий.

Основной акцент сделан на результативности обучения. Размер стимулирующего фонда на каждый предмет будет определяться результатами детей: показателями независимых диагностик, ОГЭ и ЕГЭ.

В департаменте пояснили, что такой подход направлен на формирование коллективной ответственности преподавателей за результаты учеников и будет способствовать поиску эффективных практик для решения необходимых задач.

Ранее Минпросвещения России учредило Совет для защиты профессиональной чести и достоинства учителей. Основные задачи организации – рассмотрение сложных и спорных ситуаций, связанных с работой преподавателей, а также разработка рекомендаций по защите их репутации. Все решения совещательного органа будут носить рекомендательный характер.