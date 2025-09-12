Замсекретаря ОП предложил выделять жилье учителям с 25-летним стажем

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб предложил предоставлять на бесплатной основе жилье учителям, стаж работы которых превышает 25 лет. Его слова передает ТАСС.

По его мнению, данный вопрос остро стоит именно среди педагогов. Гриб считает, что эта инициатива позволит повысить авторитет и престиж профессии учителя. При этом он уточнил, что стаж, необходимый для получения квартиры, "можно пообсуждать".

В настоящее время педагоги могут получить вне очереди жилье с помощью договора соцнайма. Однако в действующем законе нет нормативно-правовых актов, которые предусматривали бы специальный порядок реализации данной меры.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что учителя в России могут рассчитывать на несколько видов поддержки. В частности, предусмотрено предоставление земельных участков или специализированного жилья.

В некоторых регионах есть выплаты за классное руководство, работу в сложных сельских условиях, а также предусмотрена оплата части стоимости коммунальных платежей. Вместе с тем стали расти зарплаты, подчеркнула Бессараб, отметив, что оплата труда учителя должна составлять не менее 100% от средней по региону.