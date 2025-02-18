18 февраля, 15:55Политика
Госдума рекомендовала внести законопроект о льготной ипотеке для педагогов
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Госдума рекомендовала кабмину внести законопроект о льготном ипотечном кредитовании для педагогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятое постановление.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал повысить престиж такой профессии, как учитель.
"Мы правительство просим разработать меры, связанные с недопущением чрезмерной нагрузки на школьника, на ученика. Мы говорим с вами здесь, что надо повышать престиж профессии учителя. В постановлении отразили и этот вопрос, подчеркивая необходимость защищенности учителя, говоря об оплате его труда, повышении квалификации", – отметил он.
Ранее Минфин заявил, что сделает все, чтобы не допускать разрывов в выдаче "Семейной ипотеки". Глава ведомства Антон Силуанов также уточнил, что лимитов не будет.
Между тем льготная ипотека позволила достичь рекордных показателей по возведению жилья, заявлял Владимир Путин. По словам президента, с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия.
"Мой район. Новости": Путин пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек