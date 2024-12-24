Минфин отказался от идеи льготной ипотеки для участников спецоперации

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Минфин России не поддержал предложение об установлении программы льготной ипотеки для участников СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

"Представленное предложение Минфином России не поддерживается", – сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

В ведомстве отметили, что действующие льготные ипотечные программы уже привели к значительным диспропорциям на рынке ипотечного кредитования. Кроме того, неоднократное расширение льготных программ и их распространение на разные категории населения превратили инструмент льготной ипотеки из точечной меры поддержки в массовый продукт.

В Минфине подчеркнули, что это привело к отрицательным результатам и не позволило достичь всех поставленных целей, прежде всего по повышению доступности жилья для граждан. Кроме того, введение новых механизмов льготной ипотеки потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Ранее российские банки установили лимиты на выдачу кредитов и удлинили ипотеку на шесть лет на фоне высоких ставок. В сфере ипотечного кредитования средний срок значительно вырос и в ноябре составил 330 месяцев, что эквивалентно 27,5 года. Это связано с сокращением количества новых кредитов и рядом нестандартных сделок.

Однако сроки кредитования сокращаются уже четвертый месяц подряд. Специалисты объясняют уменьшение сроков кредитования сложностями в прогнозировании поведения заемщиков и желанием банков снизить риски.

При этом российский Минфин сделает все, чтобы не допускать разрывов в выдаче "Семейной ипотеки" в 2025 году, сообщал глава ведомства Антон Силуанов. Он уточнил, что лимитов не будет.

