Путин поручил донастроить льготные кредитные программы

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Льготные кредитные программы необходимо донастроить в России, заявил Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам.

"Дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения. <...> В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом", – сказал он.

Необходимо постоянно контролировать эффективность льготного кредитования, вести мониторинг целевых показателей, добавил президент. Также Путин напомнил о важности работы с населением и представителями бизнеса, чтобы они знали о существующих программах, их условиях, сроках и лимитах.

"Чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованы, набирают, вроде бы должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны", – объяснил глава государства.

Ранее российские банки установили лимиты на выдачу кредитов и удлинили ипотеку на шесть лет на фоне высоких ставок. В сфере ипотечного кредитования средний срок значительно вырос и в ноябре составил 330 месяцев, что эквивалентно 27,5 года. Это связано с сокращением количества новых кредитов и рядом нестандартных сделок.

Однако сроки кредитования сокращаются уже четвертый месяц подряд. Специалисты объясняют уменьшение сроков кредитования сложностями в прогнозировании поведения заемщиков и желанием банков снизить риски.

