В Госдуме рассказали о мерах поддержки для учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Учителя в России могут рассчитывать на несколько видов поддержки. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий прокомментировала предложение вице-спикера ГД Бориса Чернышова, который выступил с инициативой ввести единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября. Ее размер, по мнению депутата, должен быть равен базовому окладу.

Как подчеркнула Бессараб, полезным можно назвать любое предложение, относящееся к дополнительным социальным гарантиям или выплатам.

"Поэтому, безусловно, намерение благое. Но что касается простоты его исполнения: уже конец августа, а для того чтобы выполнить предложение, необходимо внести значительную сумму", – пояснила депутат.

Она напомнила, что выплаты из региональных бюджетов сформировали с учетом повышения зарплаты, которое произошло 1 января 2025 года. Кроме того, отдельные регионы предусматривают дополнительные выплаты для учителей, в том числе и Москва.

При этом, по словам Бессараб, некоторым регионам на сегодняшний день найти эти средства просто невозможно.

"Резервный фонд правительства не бесконечен, его не хватит на такие дополнительные социальные гарантии. Поэтому изменение хорошее, но, к сожалению, весьма затруднительно в осуществлении", – сказала она.

Депутат отметила, что для поддержки учителей уже предусмотрено предоставление земельных участков или специализированного жилья. В некоторых регионах есть выплаты за классное руководство, работу в сложных сельских условиях, а также предусмотрена оплата части стоимости коммунальных платежей.

Зарплаты стали расти благодаря решениям президента, подчеркнула Бессараб, добавив, что сейчас зарплата учителя должна составлять не менее 100% от средней по региону.

Вместе с тем правительство России разрабатывает единую систему оплаты труда для работников бюджетной сферы. Планируется, что она заработает в 2027 году. Однако у педагогов могут возникать сложности с покупкой жилья.

"Мне кажется, нам необходимо вернуться к практике, хорошо наработанной еще при Советском Союзе, когда для специалистов строилось жилье с возможностью приватизировать его по истечении определенного срока, который он отработал в своей сфере", – заключила депутат.

Ранее сообщалось, что в России планируется создать комиссию по защите чести и достоинства педагогов. Разработкой занимаются министерство просвещения и Госдума. Комиссия будет способствовать разрешению конфликтов.

Министр просвещения Сергей Кравцов также объявил о планах создать совет по обеспечению интересов педагогов в рамках министерства. Учителя смогут обращаться в ведомство с любыми вопросами, касающимися различных тем.

