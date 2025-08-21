Министр Кравцов: в РФ создадут комиссию по защите чести и достоинства педагогов

Фото: 123RF/leaf

В России планируется создать комиссии по защите чести и достоинства педагогов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС.

Разработкой занимаются Министерство просвещения РФ и Госдума по поручению правительства России, уточнил он. Ожидается, что новая комиссия будет оказывать помощь и поддержку учителям непосредственно на местах, а также способствовать разрешению конфликтов.

Кроме того, Кравцов объявил о планах создать совет по обеспечению интересов педагогов в рамках министерства. Учителя смогут обращаться в ведомство с любыми вопросами, касающимися различных тем.

Вместе с тем министр подчеркнул важность признания работы педагогов со стороны профессионального сообщества, не включая в это определение материальное поощрение. В связи с этим Минпросвещения планирует продолжать поддерживать и развивать такие конкурсы, как "Учитель года", "Воспитатель года", "Директор года" и другие, заключил он.

Ранее в Госдуме предложили закрепить предельное время для общения с учителями по рабочим вопросам. Инициатива предполагает включение соответствующих положений в нормативные акты, трудовые договоры и должностные инструкции.

Авторы инициативы отмечают, что постоянное присутствие учителей в цифровом пространстве нарушает их трудовые права. При этом случаи обвинения учителей в несвоевременном ответе в мессенджере или отсутствии онлайн-реакции в вечернее время становятся все более распространенными. Депутаты считают, что это ухудшает качество образования и создает напряженную рабочую среду.