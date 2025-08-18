Дума предложила установить предельное время для общения с учителями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Закрепить предельное время для служебного взаимодействия с учителями предложили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди". Документ есть в распоряжении РИА Новости.

С инициативой выступили парламентарии Анна Скрозникова, Георгий Арапов и Амир Хамитов, обращение направлено главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

В документе указано, что во многих образовательных организациях сформировалась негласная и устойчивая модель общения, в рамках которой от учителя ожидают постоянного присутствия в цифровом пространстве. Из-за этого остро встает вопрос соблюдения трудовых прав педагогов в части режима работы и отдыха.

Кроме того, в документе отмечается, что случаи обвинения учителей в несвоевременном ответе в мессенджере или отсутствии онлайн-реакции в вечернее время становятся все более распространенными.

В связи с этим депутаты предложили закрепить в нормативных актах предельное время общения с учителем по рабочим вопросам, а также отказаться от практики применения дисциплинарных мер за отсутствие отклика во внерабочее время.

Также инициатива подразумевает включение соответствующих положений в типовые формы трудовых договоров, должностные инструкции и иные документы, которые определяют организацию труда в системе образования.

По мнению депутатов, эта мера поможет укрепить правовую и профессиональную защищенность педагогов и будет способствовать формированию устойчивой и уважительной трудовой среды. Кроме того, это повлияет на общее оздоровление образовательного климата в школах.

"Прошу министерство просвещения Российской Федерации рассмотреть возможность подготовки официальных методических рекомендаций, адресованных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и образовательным организациям, в которых были бы определены подходы к обеспечению баланса между использованием цифровых средств связи и соблюдением установленного трудового режима педагогических работников", – говорится в документе.

Авторы инициативы подчеркнули, что создание разумных цифровых границ – это не только защита права на отдых, но и мера поддержания качества образования, поскольку учитель, находящийся в состоянии постоянной перегрузки, не может в полной мере выполнять свои профессиональные задачи.

