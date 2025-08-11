Депутат Нилов: "Первосентябрьский капитал" должен выдаваться нуждающимся семьям

В России предложили ввести "Первосентябрьский капитал" – ежегодные выплаты для сбора ребенка в школу. Что известно об инициативе и какую финансовую помощь к началу учебного года можно получить уже сейчас – в материале Москвы 24.
Собрать портфель
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России "Первосентябрьский капитал" – программу ежегодных выплат к началу учебного года. Соответствующее обращение он направил главе Минтруда РФ Антону Котякову, сообщило РИА Новости.
Согласно инициативе, сумма помощи семьям зависит от возраста ребенка. К примеру, на каждого учащегося 1–4-х классов она должна составлять 25% от средней зарплаты по региону, 30% – для 5–9-х классов, и 35% – для 10–11-х классов.
Такую градацию Чернышов объяснил возрастающими затратами на обучение от учебного года к году. В частности, покупкой более дорогостоящих пособий и качественной техники, а также оплатой дополнительных курсов и репетиторов для учащихся средних и старших классов. При этом выплата, по мнению парламентария, должна производиться минимум за месяц до наступления 1 сентября текущего года.
Вице-спикер подчеркнул, что данная мера, с одной стороны, поможет снизить финансовую нагрузку на родителей в связи с началом учебного года, с другой – сыграет роль в решении государственных задач по поддержке института семьи, повышению рождаемости и укреплению традиционных семейных ценностей.
Подобные предложения и ранее звучали в России. К примеру, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров предлагал разработать "школьную коробку" для каждого возраста. В нее могут войти канцелярские принадлежности, учебные пособия, элементы школьной и спортивной формы. По словам Ветрова, наборы нужно распространять бесплатно среди многодетных семей, а также продавать всем желающим по льготной стоимости.
Другие виды помощи
Идея федеральной поддержки семей перед началом учебного года обсуждается в Госдуме уже давно. Председатель комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в беседе с Москвой 24, что в ближайшее время подобный закон планируют рассмотреть.
"Предложение Чернышова полностью укладывается в концепцию нашего межфракционного законопроекта. Но чтобы такая мера поддержки была принята, она должна соблюдать принципы адресности и нуждаемости", – указал Нилов.
В то же время депутат напомнил, что получить поддержку на сборы ребенка в школу можно уже сейчас. К примеру, за подобной финансовой помощью нуждающиеся семьи могут обратиться в ряд социальных фондов. Кроме того, акции по сборам детей в школу ежегодно проводят различные политические партии.
"В дополнение к этому семьям, соответствующим критериям нуждаемости, положены ежемесячные выплаты на детей до 17 лет в размере от половины до одного прожиточного минимума (в зависимости от доходов). Их также можно потратить на сборы", – рассказал Нилов.
В свою очередь, юрист Илья Русяев в беседе с Москвой 24 рассказал, что на товары к школе можно потратить и остаток материнского капитала, если он не превышает сумму в 10 тысяч рублей. Средства можно получить на банковский счет, подав заявление на "Госуслугах" или в Социальный фонд, объяснил эксперт.
Еще один вариант – заключение социального контракта, направленного на преодоление трудной жизненной ситуации и улучшение финансового положения. Юрист уточнил, что такая опция доступна малоимущим семьям, а часть выделенных по договору средств они могут направить на подготовку ребенка к школе. Такой инструмент требует личного обращения в органы соцзащиты и готовности подтвердить целевые траты, пояснил Русяев.
Юрист указал, что, помимо денежных выплат, есть и другие формы поддержки, закрепленные в законе "Об образовании". Согласно ему, все школьники обеспечиваются бесплатными учебниками, а учащиеся 1–4-х классов – горячим питанием за счет федерального и региональных бюджетов. Эти меры предоставляются автоматически и не требуют заявлений, заключил юрист.