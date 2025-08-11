Депутат Нилов: "Первосентябрьский капитал" должен выдаваться нуждающимся семьям

В России предложили ввести "Первосентябрьский капитал" – ежегодные выплаты для сбора ребенка в школу. Что известно об инициативе и какую финансовую помощь к началу учебного года можно получить уже сейчас – в материале Москвы 24.

Собрать портфель

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России "Первосентябрьский капитал" – программу ежегодных выплат к началу учебного года. Соответствующее обращение он направил главе Минтруда РФ Антону Котякову, сообщило РИА Новости.





из обращения Бориса Чернышова Перед началом каждого нового учебного года миллионы российских родителей вынуждены решать сложнейшую задачу: обеспечить детей всем необходимым для обучения, не выходя за пределы семейного бюджета. Эта ситуация создает серьезное социальное напряжение.

Согласно инициативе, сумма помощи семьям зависит от возраста ребенка. К примеру, на каждого учащегося 1–4-х классов она должна составлять 25% от средней зарплаты по региону, 30% – для 5–9-х классов, и 35% – для 10–11-х классов.

Такую градацию Чернышов объяснил возрастающими затратами на обучение от учебного года к году. В частности, покупкой более дорогостоящих пособий и качественной техники, а также оплатой дополнительных курсов и репетиторов для учащихся средних и старших классов. При этом выплата, по мнению парламентария, должна производиться минимум за месяц до наступления 1 сентября текущего года.

Вице-спикер подчеркнул, что данная мера, с одной стороны, поможет снизить финансовую нагрузку на родителей в связи с началом учебного года, с другой – сыграет роль в решении государственных задач по поддержке института семьи, повышению рождаемости и укреплению традиционных семейных ценностей.

Подобные предложения и ранее звучали в России. К примеру, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров предлагал разработать "школьную коробку" для каждого возраста. В нее могут войти канцелярские принадлежности, учебные пособия, элементы школьной и спортивной формы. По словам Ветрова, наборы нужно распространять бесплатно среди многодетных семей, а также продавать всем желающим по льготной стоимости.

Другие виды помощи

Идея федеральной поддержки семей перед началом учебного года обсуждается в Госдуме уже давно. Председатель комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в беседе с Москвой 24, что в ближайшее время подобный закон планируют рассмотреть.

"Предложение Чернышова полностью укладывается в концепцию нашего межфракционного законопроекта. Но чтобы такая мера поддержки была принята, она должна соблюдать принципы адресности и нуждаемости", – указал Нилов.





Ярослав Нилов депутат Госдумы Если делать эти выплаты в беззаявительном формате, от них никто не откажется. Но есть семьи, которые действительно не нуждаются в такой поддержке, и тогда часть средств будет потрачена впустую. Для подобного капитала необходимо установить критерии нуждаемости.

В то же время депутат напомнил, что получить поддержку на сборы ребенка в школу можно уже сейчас. К примеру, за подобной финансовой помощью нуждающиеся семьи могут обратиться в ряд социальных фондов. Кроме того, акции по сборам детей в школу ежегодно проводят различные политические партии.

"В дополнение к этому семьям, соответствующим критериям нуждаемости, положены ежемесячные выплаты на детей до 17 лет в размере от половины до одного прожиточного минимума (в зависимости от доходов). Их также можно потратить на сборы", – рассказал Нилов.

В свою очередь, юрист Илья Русяев в беседе с Москвой 24 рассказал, что на товары к школе можно потратить и остаток материнского капитала, если он не превышает сумму в 10 тысяч рублей. Средства можно получить на банковский счет, подав заявление на "Госуслугах" или в Социальный фонд, объяснил эксперт.





Илья Русяев юрист Существуют и различные региональные программы. Например, в некоторых субъектах выплачивают компенсации за покупку школьной формы и канцтоваров – чаще всего многодетным или малообеспеченным семьям. В частности, в Москве такая компенсация составляет почти 14 тысяч рублей на каждого школьника.

Еще один вариант – заключение социального контракта, направленного на преодоление трудной жизненной ситуации и улучшение финансового положения. Юрист уточнил, что такая опция доступна малоимущим семьям, а часть выделенных по договору средств они могут направить на подготовку ребенка к школе. Такой инструмент требует личного обращения в органы соцзащиты и готовности подтвердить целевые траты, пояснил Русяев.

Юрист указал, что, помимо денежных выплат, есть и другие формы поддержки, закрепленные в законе "Об образовании". Согласно ему, все школьники обеспечиваются бесплатными учебниками, а учащиеся 1–4-х классов – горячим питанием за счет федерального и региональных бюджетов. Эти меры предоставляются автоматически и не требуют заявлений, заключил юрист.

