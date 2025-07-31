Экономист Ордов оценил идею ввести в России "школьные коробки"

Российским школьникам предложили выдавать коробки с необходимыми для обучения предметами. Получится ли воплотить инициативу и насколько она будет эффективна, разбиралась Москва 24.

"В первую очередь для многодетных семей"

В России необходимо ввести "школьные коробки", аналогичные тем, которые получают новорожденные. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров.





Михаил Ветров депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Совсем скоро отечественные школы вновь откроют свои двери для сотен тысяч учеников по всей стране. А для миллионов российских родителей это означает старт непростых и дорогостоящих сборов своих детей к учебному году.

Предполагаемый набор мог бы включать канцелярские принадлежности, дополнительные пособия, а также некоторые элементы униформы, уточнил Ветров. Предусмотреть бесплатную меру поддержки следует в первую очередь для детей из многодетных семей. При этом возможность покупать комплект на льготных условиях должна быть у всех желающих, добавил депутат.

В целом, по оценкам аналитиков, минимальные траты на подготовку к учебному году в 2025-м выросли на 7%, составив 16,2 тысячи рублей.

Дороже всего обходится рюкзак – более чем в 4 тысячи, а также школьная форма – в 3,1 тысячу. Пенал с набором ручек и карандашей стоит 1,1 тысячу, тогда как набор тетрадей – 459 рублей.

"Сэкономить деньги и время"

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила Москве 24, что предоставление бесплатных комплектов учебных предметов станет ощутимой мерой поддержки для граждан. В частности, многодетные семьи тем самым смогут существенно сэкономить не только средства на подготовку к школе, но и время на походы по магазинам, уверена она.





Яна Лантратова депутат Госдумы Надо только внимательно подойти к выбору поставщиков и определению оптимального наполнения наборов. В идеале – провести опросы родителей, школьников, педагогов, чтобы понять, что на самом деле стоит включить в коробку.

"Также стоит предусмотреть возможность получить денежную выплату вместо набора. Чтобы родители могли выбрать то, что им больше подходит", – добавила Лантратова.

Схожего мнения придерживается и директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. В беседе с Москвой 24 эксперт отметил, что идея с "коробкой" для учащихся является потенциально востребованной и реализуемой.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Ближе к 1 сентября мы всегда видим всплеск потребительских кредитов на небольшие суммы. Это говорит о том, что для значительного количества семей подготовка к учебному году является финансово обременительным процессом.

"В стране уже есть опыт централизованной закупки образовательных комплектов. Раньше так, например, делали с учебниками. Важно только, чтобы процедура не стала раздачей чего-то ненужного, а была ориентирована на потребности самого школьника", – добавил Ордов.

При этом, говоря о возможных рисках, экономист отметил, что могут возникнуть сложности с организацией распределения "коробок". В частности, потребуется решить, кто возьмет на себя приобретение предметов из набора, а также станет отслеживать целевое использование средств.

