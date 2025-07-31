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31 июля, 19:21

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Экономист Ордов оценил идею ввести в России "школьные коробки"

"Непростые и дорогостоящие сборы": нужны ли в России "школьные коробки" к 1 сентября

Российским школьникам предложили выдавать коробки с необходимыми для обучения предметами. Получится ли воплотить инициативу и насколько она будет эффективна, разбиралась Москва 24.

"В первую очередь для многодетных семей"

Фото: 123RF/liudmilachernetska

В России необходимо ввести "школьные коробки", аналогичные тем, которые получают новорожденные. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров.

Совсем скоро отечественные школы вновь откроют свои двери для сотен тысяч учеников по всей стране. А для миллионов российских родителей это означает старт непростых и дорогостоящих сборов своих детей к учебному году.
Михаил Ветров
депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

Предполагаемый набор мог бы включать канцелярские принадлежности, дополнительные пособия, а также некоторые элементы униформы, уточнил Ветров. Предусмотреть бесплатную меру поддержки следует в первую очередь для детей из многодетных семей. При этом возможность покупать комплект на льготных условиях должна быть у всех желающих, добавил депутат.

В целом, по оценкам аналитиков, минимальные траты на подготовку к учебному году в 2025-м выросли на 7%, составив 16,2 тысячи рублей.

Дороже всего обходится рюкзак – более чем в 4 тысячи, а также школьная форма – в 3,1 тысячу. Пенал с набором ручек и карандашей стоит 1,1 тысячу, тогда как набор тетрадей – 459 рублей.

"Сэкономить деньги и время"

Фото: 123RF/mousefamily

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила Москве 24, что предоставление бесплатных комплектов учебных предметов станет ощутимой мерой поддержки для граждан. В частности, многодетные семьи тем самым смогут существенно сэкономить не только средства на подготовку к школе, но и время на походы по магазинам, уверена она.

Надо только внимательно подойти к выбору поставщиков и определению оптимального наполнения наборов. В идеале – провести опросы родителей, школьников, педагогов, чтобы понять, что на самом деле стоит включить в коробку.
Яна Лантратова
депутат Госдумы

"Также стоит предусмотреть возможность получить денежную выплату вместо набора. Чтобы родители могли выбрать то, что им больше подходит", – добавила Лантратова.

Схожего мнения придерживается и директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. В беседе с Москвой 24 эксперт отметил, что идея с "коробкой" для учащихся является потенциально востребованной и реализуемой.

Ближе к 1 сентября мы всегда видим всплеск потребительских кредитов на небольшие суммы. Это говорит о том, что для значительного количества семей подготовка к учебному году является финансово обременительным процессом.
Константин Ордов
директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук

"В стране уже есть опыт централизованной закупки образовательных комплектов. Раньше так, например, делали с учебниками. Важно только, чтобы процедура не стала раздачей чего-то ненужного, а была ориентирована на потребности самого школьника", – добавил Ордов.

При этом, говоря о возможных рисках, экономист отметил, что могут возникнуть сложности с организацией распределения "коробок". В частности, потребуется решить, кто возьмет на себя приобретение предметов из набора, а также станет отслеживать целевое использование средств.

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