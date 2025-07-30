В России может появиться "школьная коробка" для учеников всех возрастов

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В России может появиться "школьная коробка" с необходимым набором предметов для каждого возраста учащихся. С таким предложением выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга – поселок Шушары Михаил Ветров, передает RT.

По его словам, начало учебного года сопровождается для многих российских родителей "непростыми и дорогостоящими" сборами к школе. Депутат отметил, что в самых сложных условиях оказываются семьи с несколькими детьми.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки "школьной коробки" <...> по аналогии с "коробкой для новорожденных" в различных регионах нашей страны", – говорится в обращении.

Ветров предложил включить в состав такой коробки канцелярские принадлежности, учебные пособия, а также элементы школьной и спортивной формы. Он отметил, что такой набор можно было бы бесплатно распространять среди многодетных семей и продавать по льготным условиям для всех желающих.

Стоимость минимального набора для подготовки к школе составила в этом году 16,2 тысячи рублей – это на 7% выше прошлогоднего уровня. В составе – школьная форма, рюкзак, рубашка, туфли, футболка, кроссовки, дневник, пенал и комплект тетрадей.

Самый дорогой элемент – рюкзак, на него тратят более 4 тысяч рублей. Школьная форма выходила примерно в 3,1 тысячи рублей, дополнительные брюки или юбка стоили еще около 1 тысячи рублей.