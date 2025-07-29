"Известия": минимальный набор для школы обойдется в 16 тысяч рублей

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Стоимость минимального набора для подготовки к школе составила в этом году 16,2 тысячи рублей – это на 7% выше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитический центр "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

В минимальный набор вошли школьная форма, рюкзак, рубашка, туфли, футболка, кроссовки, дневник, пенал и комплект тетрадей. Самый дорогой элемент – рюкзак, на него тратили более 4 тысяч рублей. Школьная форма выходила примерно в 3,1 тысячи рублей, дополнительные брюки или юбка стоили еще около 1 тысячи рублей.

Число покупок школьных товаров в июне–июле этого года оказалось ниже уровня прошлого года на 9%. Вместе с тем спрос на рюкзаки и канцелярию оказался выше. По словам экспертов, есть когорта покупателей, которые заранее приобретают такие товары, в частности, канцелярию. Более 60% продаж школьного сегмента пришлись на онлайн-каналы, добавили аналитики.

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий ежегодную выплату, равную прожиточному минимуму, одному из родителей школьников перед 1 сентября. Выплата предлагается на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

В ГД также предложили установить предельно допустимую цену на школьную форму. Парламентарии сочли безумием заставлять родителей покупать ее за 30 тысяч рублей.