Московские школы воспитывают у детей уважение к культурным традициям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мероприятия, которые проводятся в школах Москвы, воспитывают у детей бережное отношение к традициям. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила учитель английского языка Марьинской школы № 1566 памяти героев Сталинградской битвы Римма Понька.

По словам педагога, большинство образовательных событий проходят через призму культуры.

"Если мы знакомим детей с музыкальным искусством, то делаем это комплексно: в школу приезжает небольшой симфоджазовый оркестр, который вживую исполняет классические и современные произведения. Параллельно проводятся викторины и культурные марафоны", – рассказала Понька.

Она также добавила, что многие школьные мероприятия основываются на культурных ценностях. Например, фестиваль бардовской песни "Гитара по кругу" объединяет учеников 7–8-х классов. Особое значение имеют масштабные события вроде "Битвы хоров", посвященной 80-летию Победы.

Понька особо отметила развитие дополнительного образования.

"Сегодня у нас дети с 1-го по 11-й класс могут заниматься рок-н-роллом, бальными танцами (как в паре, так и индивидуально), народными и современными танцами, вокалом (в хоре или сольно), театральным искусством, живописью, игрой на гитаре и укулеле", – подчеркнула учитель.

Администрация школы активно привлекает известных гостей, в том числе оркестр "Золотой век" Ивана Власова, ведущего Юрия Аскарова, олимпийского чемпиона по гандболу Дениса Кривошлыкова и других.

Как сообщалось ранее, в Москве появляется все больше пространств для досуга и обучения детей. Насыщенная программа ждет юных горожан и в рамках проекта "Лето в Москве". На улицах города были созданы необычные павильоны, а парки становятся летними концертными площадками и кинотеатрами.

