Детские центры поделились, как привлечь новых клиентов через "Лето в Москве"

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Городской проект "Лето в Москве" оказывает поддержку детским центрам во время летнего сезона, в том числе помогает запустить рекламу и привлечь новых клиентов. Об этом владелицы клубов "Окружайка" и Happy Mind Александра Малыхина и Нуник Кочарян рассказали в беседе с "Инком".

Малыхина открыла научно-познавательный центр 14 лет назад благодаря интересу сына к естественным наукам. Там юные посетители изучают окружающий мир и проводят опыты под присмотром куратора.

Например, во время летней программы на базе клуба прошел интенсив о растениях, в ходе которого ребята научились добывать хлорофилл и изучили природные пигменты.

В рамках "Лета в Москве" владелица "Окружайки" уже второй год проводит мастер-классы. Она отметила, что одним из преимуществ проекта является реклама, помогающая увеличить число гостей в несезонное время. Летний период самый сложный для подобных центров, поскольку клиенты уезжают из города на отдых, сказано в материале.

По словам Малыхиной, городской проект позволяет родителям познакомиться с деятельностью клуба, поскольку в течение года в группах не хватает места для новых участников.

В свою очередь, Кочарян уточнила, что центр Happy Mind ей помогло открыть увлечение дочери живописью. В проекте она участвует второй год и считает его хорошей возможностью, чтобы узнать потребности детей и родителей напрямую.

Среди достоинств программы женщина также отметила поиск новой аудитории. "Лето в Москве" помогает привлечь как новых клиентов, так и обратить на занятия центра внимание старых посетителей, подчеркнула она.

"В этом году мы заявок с "Лета в Москве" из-за правильной локации получили в полтора раза больше, чем в прошлом", – добавила Кочарян.

Тем временем предпринимателям "Лето в Москве" предлагает принять участие в спецпроекте "Время возможностей", участникам которого помогают в создании и ведении собственного дела. Присоединиться к событию могут бизнесмены из сфер маркетинга, питания, IT и других.

100 лучших участников получат спецпакет на 100 тысяч рублей и возможность пройти дополнительные онлайн-курсы и продвигать свой бизнес на платформах VK и "Яндекса".

