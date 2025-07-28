Новая модель городского досуга изменила жизнь и привычки москвичей

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

В Москве сформировалась принципиально новая модель городского досуга. В ответ на запросы жителей постоянно развивается инфраструктура для самых разных видов отдыха, передает "Газета.ру".

"Сегодня москвичи все больше ориентированы на здоровый образ жизни, саморазвитие и разнообразный досуг, а город, в свою очередь, предоставляет им для этого все возможности", – говорится в материале.

Ориентироваться в культурных событиях Москвы помогают цифровые сервисы. Например, сервис "Мосбилет" помогает выбрать и выгодно купить билеты на мероприятия, а сервис "Вместе с культурой" – арендовать городское пространство для проведения своего собственного мероприятия.

Кроме того, сейчас одним из ключевых трендов стала популяризация спорта и активного образа жизни. В Москве открываются воркаут-площадки у дома, проводятся бесплатные тренировки и массовые спортмероприятия, Московский марафон ежегодно собирает более 30 тысяч участников.

К примеру, Вилена Котельникова участвует в проекте "Спортивные выходные" в качестве куратора тренеров по йоге и растяжке. По словам девушки, проект позволяет тренироваться с профессиональными тренерами абсолютно бесплатно.

"Проект объединяет 55 площадок по всему городу, на которых проводят тренировки по четырем направлениям: растяжка и йога, танцевальная и функциональная тренировки. С 31 мая до 14 сентября можно заниматься на любой площадке, надо только записаться на сайте проекта или в МФЦ", – рассказала Котельникова.

Также одним из летних событий стал музыкальный фестиваль "Лето в Усадьбе Прове-Калиш".

Как рассказал директор Московского государственного академического камерного хора (Хор Минина) Евгений Стодушный, в усадьбе можно насладиться исполнительским мастерством именитых музыкантов, выступающих на лучших сценах России и мира.

В разных частях Москвы проводятся цирковые представления, танцевальные шоу, кинопоказы и театральные перформансы. Жителям и гостям столицы доступны аудиоэкскурсии по городу.

В культурные проекты столицы вовлекается и бизнес, что позволяет расширить географию и тематическое разнообразие событий.

"Участие в городском проекте "Лето в Москве" позволило нам укрепить лидерство на рынке гастрономического туризма и повысить узнаваемость бренда. Мы провели совместные мероприятия, ряд вечеринок и концертов популярных артистов, открыли вместе с инфлюенсерами и профессиональными спортсменами падел-корт", – отметила директор по развитию гастроквартала "Три вокзала. Депо" Анастасия Андрюнина.

В этом году отмечается беспрецедентное сотрудничество коммерческих предприятий с городскими проектами. Совместно с бизнесом Москва украшает улицы и дома, устраивает акции. Например, столичный стилист Дмитрий Винокуров во время прошлогоднего фестиваля "Лето в Москве" предложил устроить салон красоты под открытым небом.

Масштабные сезонные проекты "Лето в Москве" и "Зима в Москве" стали знаковыми явлениями. Во время этих проектов в городе проходит множество разнообразных событий – летом открываются кинотеатры, читальни в парках, танцплощадки и бассейны, а зимой появляются катки и ярмарки.

Столичные библиотеки превратились в многофункциональные центры с лекториями, коворкингами и творческими мастерскими. Театры и музеи, в свою очередь, используют технологии виртуальной и дополненной реальности.

В Москве также заботятся о старшем поколении. В рамках городского социального проекта "Московское долголетие" создана сеть досуговых центров. Помимо этого, в столице люди в скверах играют в шахматы и настольные игры, читают книги на бульварах, танцуют и слушают музыку в парках.

Кроме того, в Москве проводятся патриотические спектакли и творческие конкурсы о любви к Родине. Широкий отклик вызывают проекты новых форматов искусства, такие как Музей Героизма на ВДНХ, иммерсивные выставки на темы, связанные с СВО.

Частью культурной повестки стало особое внимание к семьям участников СВО. Например, многие учреждения культуры предоставляют им бесплатный вход, организуют культурные акции и мероприятия.

"Мы приобщаем к классической музыке бойцов СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в московских больницах и госпиталях. Для нас это возможность помочь им вернуться к нормальной жизни, не чувствовать себя изолированными из-за полученных увечий", – рассказала директор Московского камерного оркестра Музыка вива Мария Бутир.

Деятели культуры вносят свой вклад в поддержание в обществе патриотического настроя. Артисты выступают в зоне СВО, передают средства от продажи билетов на нужды военных.

Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин отметил, что проект "Культбригада Москонцерта" существует с самого начала СВО. За это время многие артисты стали ветеранами боевых действий.

Между тем проект "Лето в Москве" проводит мероприятия не только для детей, но и для жителей старшего возраста. Например, на Болотной площади по вторникам с 10:00 до 19:00 горожан ждут на мероприятия, подготовленные проектом "Сделано в Москве".

В частности, в павильоне "Зеленый маркет" организуют творческие мастер-классы от создателей социальной сети "Одноклассники".

