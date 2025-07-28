На форуме "Территория будущего. Москва 2030" расскажут об инновациях соцсферы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе откроется интеллектуально-выставочное пространство, где москвичам и гостям столицы расскажут об инновациях соцсферы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Открытие пространства "Бесконечное развитие с вечными ценностями" состоится 31 июля, экспозиция будет делиться на четыре тематические зоны: "Любовь", "Здоровье", "Знания" и "Технологии".

Вице-мэр отметила, что тема площадки меняется каждый год, однако ключевая концепция – человек и его взаимодействие с городом – остается неизменной.

"В наших тематических локациях гостей ждут познавательные лекции ведущих экспертов, арт-инсталляции, интерактивные зоны, а также мастер-классы для детей и взрослых", – передает слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция будет работать с 31 июля по 14 сентября с 10:00 до 22:00 ежедневно, кроме понедельника.

В пространстве "Любовь" все желающие смогут узнать, что такое счастье, а также проверить свой эмоциональный интеллект. В зоне "Знания" гостям расскажут, какие профессии будущего ожидают человечество, а также объяснят, почему классические жизненные модели больше не работают.

В пространстве "Здоровье" можно будет узнать о связи психологического и физического состояний, а также погрузиться в мир мозга и изучить организм человека с помощью интерактивных элементов. Для зоны "Технологии" подготовили трехмерное представление о цифровой экосистеме. Кроме того, там можно будет сделать фотографию с цифровым человеком.

Для детей и взрослых организуют зоны мастер-классов, а отдохнуть можно будет в кафе-библиотеке.

На форуме-фестивале также откроется карьерная площадка городского правительства "Настроение – Москва". Для гостей подготовят квесты и квизы о городе. На площадке также будут доступны VR-тренажеры.

Посетители смогут получить индивидуальные консультации с рекрутерами и карьерные предсказания, побывать на выступлениях различных спикеров, познакомиться с командой города и многое другое.

Мероприятия пройдут у колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ и в инновационном кластере "Ломоносов".

