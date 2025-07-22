Тысячи мероприятий пройдут на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" ждут тысячи мероприятий, передает портал мэра и правительства столицы.

Одной из площадок станет новый кампус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет). С 14 августа по 14 сентября здесь пройдет фестиваль технологического прогресса "Облачные города".

Будут организованы ежедневные мастер-классы, шоу, лекции и многое другое. Гостям расскажут о геймдейве, кинотехе, нейромеханике. Кроме того, 1 августа на этой площадке пройдет церемония награждения финалистов конкурса "Новатор Москвы".

В парке искусств "Музеон", в павильоне "Экономика Москвы", можно принять участие в экономической игре. Участники должны заработать игровую валюту, а затем обменять ее на сувениры. В павильоне также ждут лекции, мастер-классы и развлекательная программа в летнем лаундже.

В пространстве "Цифровые технологии Москвы" посетители узнают об электронных сервисах и проектах столицы, а также отправятся в интерактивное приключение "Путь ИТ-героя". В павильоне комплекса градостроительной политики и строительства Москвы всем желающим предложат узнать, как проектируется город, отправив гостей в иммерсивное путешествие.

Кроме того, в "Лужниках" состоится фестиваль "Москва 2030. Спорт. Человек будущего". Посетители смогут принять участие в тренировках и попробовать свои силы почти во всех видах спорта, кроме того, посетителей научат изготавливать яркие маски и костюмы для карнавала.

О том, как поддержать безопасную и комфортную жизнь в городе, расскажет виртуальный инспектор будущего в павильоне "Контроль Москвы".

Помимо этого, в "Лужниках" пройдет фестиваль городского хозяйства, на котором все желающие смогут найти четвероного друга на выставке животных из приюта, послушать о цветах, которые высаживают в клумбы города, и другое. Маленькие посетители смогут развлечься в городке для веселых игр и на детском картинге.

В течение всего форума-фестиваля в парке 50-летия Октября гостей ждут научно-фантастические разработки. Пройдут мастер-классы по химии, астрофизике, робототехнике, а самые смелые могут заняться экстремальными видами спорта: испытать силы на трапеции или прокатиться на сапе по искусственной реке.

В арт-кластере "Красный Октябрь" также ждут любителей экстрима. На паркур-площадке "Человек будущего" можно испытать себя в роли пожарного-спасателя из будущего или стать урбанистическим проектировщиком.

Фестиваль "Культурный город" пройдет в парке "Зарядье". С 1 августа по 14 сентября на площадке объединят музыку, театр, моду, хореографию и цифровые технологии. Москвичей и гостей столицы ждут шоу-спектакли, дизайнерские показы, симфонические концерты.

С 8 по 24 августа в рамках марафона финансовой грамотности гости смогут принять участие в финансовых девичниках, интерактивных играх, викторинах и многом другом. Уже 15 августа, в День археолога, в Старом Английском Дворе откроется выставка артефактов, которые были найдены на территории столицы. Экспонаты продемонстрируют впервые.

"Территория будущего. Москва 2030" пройдет в столице с 1 августа по 14 сентября. Это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим и опробовать технологии, которые применяются уже сейчас.

В рамках форума также пройдет выставка "Та самая Москва", на которой откроется большой семейный досуговый центр. Он займет весь цокольный этаж в Центральном выставочном зале "Манеж". Детей ждут мастер-классы, подарки, игры, а также восемь симуляторов транспорта и строительной техники.

Выставка находится по адресу Манежная площадь, дом 1. Она будет открыта для посетителей с 12:00 до 22:00 в будни и с 11:00 до 21:00 в выходные, понедельник – выходной день. Вход свободный, но будет прекращаться за час до закрытия.