Карьерная площадка городского правительства откроется на форуме "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Карьерная площадка городского правительства "Настроение – Москва" откроется на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства столицы.

Там для гостей подготовят квизы и квесты о городе. Кроме того, на площадке будут доступны VR-тренажеры. Гости смогут получить индивидуальные консультации с рекрутерами и карьерные предсказания, а также познакомиться с командой города, побывать на выступлениях различных спикеров и многое другое. Мероприятия будут проводиться у колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ и в инновационном кластере "Ломоносов".

В период с 1 августа по 14 сентября самое высокое в Европе колесо обозрения будет оформлено в цветовой гамме форума-фестиваля и бренда "Твой город – твое дело". Столичное правительство станет первым работодателем, который расскажет о карьере на этой площадке. Посетителям также представится возможность увидеть город с высоты 140 метров и ощутить его "настроение" с помощью брендинга. Им предложат поразмыслить над тем, как каждый из них мог бы поддержать создание города будущего.

Вместе с тем 9 и 10 августа на "Солнце Москвы" HR-эксперты Управления кадровых сервисов правительства Москвы будут давать гостям индивидуальные карьерные консультации. Они помогут посетителям скорректировать их резюме, расскажут о поиске работы и укажут наиболее подходящие каждому пути профессионального роста.

Кроме того, гостям предложат пройти нейротестирование. Оно позволит определить тип мышления и выяснить, какой подход к решению задач наиболее эффективен для каждого посетителя. Проводиться тестирование будет с помощью специального ободка, в который встроена программа, считывающая альфа-волны мозга.

Также на площадке будет установлена фотобудка, в которой посетители смогут сделать снимок и получить созданное искусственным интеллектом изображение в образе специалиста будущего. Вместе с тем там запланирован квиз "Москва, как ты", посвященный городу.

На 23 августа в инновационном кластере "Ломоносов" запланирован фестиваль "Ночь карьеры". Предполагается, что его программа будет разделена на три направления: карьерное, образовательное и атмосферное. Гостям представится возможность узнать, как устроена работа в правительстве Москвы. Об этом им расскажут действующие сотрудники. Также им предложат примерить на себя городские профессии с помощью VR-тренажеров, пригласят поучаствовать в карьерных играх и предложат проанализировать резюме вместе с рекрутерами.

Вместе с тем на мероприятии состоятся выступления топ-спикеров из разных сфер. Они расскажут о своем опыте в саморазвитии и карьере. Завершением фестиваля станет концерт известных исполнителей.

Для участия в некоторых мероприятиях необходимо пройти дополнительную регистрацию на сайте проекта.

Кроме того, с 8 по 24 августа на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" пройдет марафон финансовой грамотности. В рамках мероприятия все желающие смогут принять участие в играх, мастер-классах и викторинах, посвященных экономической эрудиции.