Экскаватор-шоу представят на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Экскаватор-шоу состоится на фестивале городского хозяйства в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Событие будет проходить каждые выходные на протяжении всего августа и 13 сентября с 10:30 до 16:00 на центральной аллее около "Лужников", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На фестивале гости смогут посетить выставку техники комплекса городского хозяйства Москвы, а также незабываемое шоу экскаватора-погрузчика ПАО "Московская объединенная энергетическая компания". Он ковшом откроет несколько бутылок и разольет напитки, разрежет при помощи ножа яблоко, закроет спичечный коробок и продемонстрирует другие чудеса маневренности.

В зоне "Подкова", возле павильона 1а, гости смогут попробовать себя в роли работника компании, провести тепло в дом, сфотографироваться на фоне большого экрана с эффектом тепловизора и стать участником шоу химических опытов.

Кроме того, для жителей и гостей столицы пройдет выставка "Та самая "Москва", где посетителей познакомят с инновационными технологиями строительства. Также в программу мероприятия войдут мультимедийные кинетические представления. Зрители узнают из чего состоят реальные префаб-элементы и как собирают современные здания.