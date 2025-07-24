Современные технологии строительства представят на выставке "Та самая Москва"

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Горожане смогут познакомиться с современными технологиями строительства на выставке "Та самая Москва", которая пройдет с 1 по 31 августа в Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Префаб-технологии меняют современное градостроительство, открывая новые горизонты для создания комфортной городской среды. На выставке "Та самая Москва" мы наглядно демонстрируем, как инновационные решения позволяют в кратчайшие сроки возводить качественное жилье и социальные объекты. Это шанс для профессионалов и горожан своими глазами увидеть, как формируется облик столицы будущего – эффективной, технологичной и удобной для жизни", – рассказал Овчинский.

Он добавил, что гостей ждут захватывающие мультимедийные кинетические представления. Посетители смогут увидеть, из чего состоят реальные префаб-элементы и как, подобно конструктору, из заранее изготовленных на производстве элементов собираются современные здания.

Выставка будет открыта для посетителей с 12:00 до 22:00 в будни и с 11:00 до 21:00 по выходным. Понедельник – выходной день. Вход свободный.

Кроме выставки "Та самая Москва", в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдут тысячи мероприятий. Жители и гости столицы смогут посетить мастер-классы, выставки, послушать лекции и опробовать свои силы практически во всех видах спорта. Площадки форума откроются по всей столице и будут разделены на тематические зоны. Например, в парке 50-летия Октября гостей будут ждать научно-фантастические разработки, а в "Зарядье" уделять особое внимание моде, хореографии и искусству.