Открылась регистрация на второй ночной велофестиваль в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве открылась регистрация на второй Ночной велофестиваль, который пройдет 2 августа, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы поддерживаем развитие велосипедной культуры в столице, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. По просьбам горожан этим летом мы проводим 2 велопраздника", – цитирует вице-мэра телеграм-канал Дептранса.

Ликсутов акцентировал внимание на том, что мероприятие впервые пройдет на Садовом кольце. Началом события станет открытие фестивального городка на Зубовской площади в 20:00. Гости смогут попасть туда со стороны Большой Пироговской улицы.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сам велофестиваль стартует в 21:00, 22:00 и 23:00. Вся программа продлится до 01:00.

Участников призвали приезжать к выбранному при регистрации времени, а также взять с собой необходимую экипировку, в том числе шлем, велосипедные фонари и защиту для локтей и коленей.

В августе москвичи и гости города также смогут присоединиться к велогонке и велофестивалю La Strada Fest, приуроченным ко Дню физкультурника, который отметят 10-го числа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Участникам первой активности предстоит проехать 50 километров по городу в два круга. Старт и финиш будут находиться в "Лужниках". Длина маршрута второго мероприятия составила 17 километров, охватив путь от Гребного канала до Новодевичьей набережной.