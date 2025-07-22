22 июля, 12:59Спорт
Открылась регистрация на второй ночной велофестиваль в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
В Москве открылась регистрация на второй Ночной велофестиваль, который пройдет 2 августа, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Мы поддерживаем развитие велосипедной культуры в столице, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. По просьбам горожан этим летом мы проводим 2 велопраздника", – цитирует вице-мэра телеграм-канал Дептранса.
Ликсутов акцентировал внимание на том, что мероприятие впервые пройдет на Садовом кольце. Началом события станет открытие фестивального городка на Зубовской площади в 20:00. Гости смогут попасть туда со стороны Большой Пироговской улицы.
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Сам велофестиваль стартует в 21:00, 22:00 и 23:00. Вся программа продлится до 01:00.
Участников призвали приезжать к выбранному при регистрации времени, а также взять с собой необходимую экипировку, в том числе шлем, велосипедные фонари и защиту для локтей и коленей.
В августе москвичи и гости города также смогут присоединиться к велогонке и велофестивалю La Strada Fest, приуроченным ко Дню физкультурника, который отметят 10-го числа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
Участникам первой активности предстоит проехать 50 километров по городу в два круга. Старт и финиш будут находиться в "Лужниках". Длина маршрута второго мероприятия составила 17 километров, охватив путь от Гребного канала до Новодевичьей набережной.
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