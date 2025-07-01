Механические и детские велосипеды появились в сервисе городского проката в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Механические и детские велосипеды, не привязанные к станциям, появились в сервисе городского проката в Москве, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

По его словам, 200 механических и 50 детских велосипедов стали доступны москвичам в рамках пилотного проекта. По примеру конструкции электровелосипедов 2.0, транспорт оборудовали государственными номерами.

"Это позволяет фиксировать возможные нарушения ПДД с помощью камер. По поручению Сергея Собянина мы делаем все возможное, чтобы городской транспорт стал еще безопаснее и современнее", – подчеркнул Ликсутов.

Велосипеды с мягкими сидениями и корзинами можно взять в пунктах проката. Взрослая модель весит 22 килограмма, ее аренда доступна жителям столицы, которые достигли совершеннолетия.

Тем временем детскую модель весом 17 килограммов могут взять родители или законные представители ребенка. Транспорт подойдет для юных москвичей в возрасте до 12 лет или ростом 140–155 сантиметров.

Велосипеды обозначены специальным значком в приложении "Велобайк". На транспорт распространяют такие же тарифы, как и на другие модели городского проката. Также жителей столицы призвали соблюдать правила дорожного движения, сохранять внимательность за рулем велосипеда и передвигаться на них только в парках.

Ранее "Велобайк" представил для аренды 300 электроскутеров в рамках пилотного проекта. Их можно найти в ключевых районах столицы. Модели доступны в приложении сервиса, где работают по единому тарифу. Пользователи могут выбрать один пакет минут, который распространяется как на электровелосипеды, так и на электроскутеры.