В сервисе проката "Велобайк" появились еще 300 электроскутеров

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сервис проката "Велобайк" представил для аренды еще 300 электроскутеров в рамках пилотного проекта. Их можно найти в ключевых районах столицы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Они доступны в приложении сервиса, где работают по единому тарифу. Пользователи могут выбрать один пакет минут, который распространяется как на электровелосипеды, так и на электроскутеры.

"Новые транспортные средства отображаются на карте в приложении специальным значком в виде скутера. Пользоваться сервисом можно с 18 лет", – цитирует Ликсутова Агентство "Москва".

Каждый скутер оснащен интеллектуальной системой управления, которая автоматически контролирует скорость и помогает соблюдать ПДД, отметил вице-мэр. Более того, на транспортных средствах были установлены госномера, вмонтированные в конструкцию, как на электровелосипедах 2.0.

"Это позволяет фиксировать возможные нарушения ПДД с помощью камер. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все возможное, чтобы городской транспорт был еще безопаснее и современнее", – отметил Ликсутов.

По его словам, все модели скутеров легкие и маневренные, а их вес не превышает 35 килограммов. При этом установленные электромоторы мощностью 250 Вт обеспечивают плавный разгон и комфортное движение.

Вместе с тем скутеры оснащены умными управляющими модулями, благодаря которым пользователи не смогут разогнаться свыше 20 километров в час. Более того, ИИ снижает скорость в пешеходных зонах.

Помимо этого, на транспортных средствах был продуман специальный дисплей, отображающий данные о скорости, уровне заряда и другую важную информацию. Ликсутов также обратил внимание на мягкие сиденья, крючки для одежды и вместительные корзины.

Этим летом "Велобайк" также запустит бесстанционные механические велосипеды. 200 пилотных моделей можно будет арендовать и оставить в любой разрешенной зоне, как и электровелосипеды 2.0. Размещать их будут преимущественно в парках. Среди особенностей новой версии – антивандальная алюминиевая рама, удобная пластиковая корзина и бескамерные 26-дюймовые колеса.