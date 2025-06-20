"Велобайк" предоставит скидку 50% на аренду велосипедов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители и гости Москвы смогут арендовать велосипеды городского проката "Велобайк" со скидкой 50%. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, временное снижение стоимости аренды сделает поездки более доступными даже в дождливую погоду. Скидка 50% действует на пакеты по 30, 60 и 120 минут, а также на тарифы "Сутки", "Месяц" и "Сезон". Кроме того, одна минута проката велосипеда теперь стоит 4 рубля вместо 6.

Пользователи сервиса могут узнать подробные условия тарифов в приложении. Также обладатели карт москвича обучающегося и "Единый" могут воспользоваться бонусными поездками.

Как отметил Ликсутов, жители и туристы Москвы совершили свыше 1,2 миллиона поездок на городских велосипедах с начала сезона. Столица продолжит создавать наиболее комфортные условия использования сервиса.

Этим летом "Велобайк" запустит бесстанционные механические велосипеды. 200 пилотных моделей можно будет арендовать и оставить в любой разрешенной зоне, как и электровелосипеды 2.0. Размещать их будут преимущественно в парках. Среди особенностей новой версии – антивандальная алюминиевая рама, удобная пластиковая корзина и бескамерные 26-дюймовые колеса.