Все столичные электровелосипеды 2.0 получили государственные номера

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве завершили оснащение электровелосипедов 2.0 государственными номерами. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса столицы.

"Это позволяет фиксировать нарушения с помощью камер. Такой подход помогает развивать культуру ответственного вождения и делает поездки более безопасными, что соответствует поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – цитирует департамент заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он отметил, что госномера получили 36 тысяч городских велосипедов "Велобайк".

Встроенные в конструкцию номера обеспечивают автоматический контроль за соблюдением ПДД. Крепления изготовлены в России из переработанного пластика, говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы, лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил запретить курьерам пользоваться любым транспортом со скоростью свыше 10 километров в час. Запрос уже направлен в Минтранс.

Депутат обратил внимание на многочисленные жалобы граждан: курьеры на электротранспорте разгоняются до 30 километров в час по пешеходным зонам, создавая опасные ситуации. Особую тревогу вызывает их поведение вблизи детей, родителей с колясками и других уязвимых пешеходов.