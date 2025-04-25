Депутат Нечаев предложил запретить курьерам использовать транспорт быстрее 10 км/ч

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Курьерам могут запретить пользоваться любым транспортом со скоростью свыше 10 километров в час. О такой идее высказался депутат Госдумы, лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

"Фракция "Новые люди" направила в Минтранс запрос: запретить курьерам любой транспорт быстрее 10 километров в час. А по оживленным улицам и паркам – запретить движение в принципе", – цитирует его РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что граждане жалуются на курьеров, которые передвигаются по тротуарам и паркам на скорости 30 километров в час. В частности, они игнорируют пешеходов, матерей с колясками и детей.

"А тем, кто не отходит сам, еще и сигналят. Это уже не просто хамство. А нарушение всех разумных правил и границ. Мы считаем, что с этим нужно заканчивать сейчас, а не ждать очередного ЧП", – добавил лидер партии.

Ранее сообщалось, что курьерам в России могут запретить ездить по тротуарам на электровелосипедах уже этой весной.

Кабмин рассматривает возможность приравнять электровелосипеды с мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки более 250 Вт к мопедам, что подразумевает необходимость получения прав и использование правой стороны проезжей части. Обычно таким транспортом пользуются курьеры торговых сетей, доставляющие продукты.

