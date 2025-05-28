Бесстанционные механические велосипеды появятся в столичном прокате летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Городской прокат "Велобайк" запустит бесстанционные механические велосипеды. Уже летом пользователям станут доступны 200 штук, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По просьбам горожан мы запускаем в этом сезоне пилотную модель – впервые в прокате появятся механические велосипеды, которые не привязаны к станциям. <...> По поручению мэра Москвы Сергея Собянина наша задача – сделать прокат максимально удобным и доступным", – передает пресс-служба столичного Дептранса слова вице-мэра.

В рамках пилотного проекта велосипеды можно будет арендовать и оставить в любой разрешенной зоне, как и электровелосипеды 2.0. Размещать их будут преимущественно в парках.

Среди других особенностей новой модели Ликсутов выделил антивандальную алюминиевую раму, удобную пластиковую корзину и бескамерные 26-дюймовые колеса.

Кроме того, на все велосипеды распространится единая тарифная сетка, то есть пакет минут подойдет к любой модели "Велобайка". Пользоваться сервисом можно с 18 лет.

Ранее в Москве завершили оснащение электровелосипедов 2.0 государственными номерами. Это позволяет фиксировать нарушения с помощью камер. Госномера получили 36 тысяч городских велосипедов "Велобайк". Крепления изготовлены в России из переработанного пластика.