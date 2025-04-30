Доля москвичек среди пользователей велопроката выросла на 10% в этом сезоне

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Доля девушек среди пользователей московского велопроката выросла до 35%, что на 10% больше предыдущего сезона. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Москвички отдают предпочтение экологичному, быстрому и удобному транспорту для повседневных поездок по городу. При этом отмечается и общий рост числа пользователей велопроката", – отметил он.

На электровелосипедах 2.0 присутствует электропривод, благодаря которому можно легко стартовать и поддерживать скорость в любых условиях. Также безопасность такого вида транспорта обеспечивают яркие фары, тормозная система с улучшенным сцеплением и система стабилизации.

"Популярность велопроката в этом сезоне растет, в том числе мы отмечаем увеличение количества женщин среди пользователей. Это говорит о том, что инфраструктура становится удобнее и безопаснее", – указал Ликсутов.

Он напомнил, что по поручению Сергея Собянина Дептранс старается сделать так, чтобы каждый москвич, независимо от пола, возраста, физической подготовки, мог комфортно передвигаться на велосипеде по городу.

Ранее в Москве завершили оснащение электровелосипедов 2.0 государственными номерами. Это позволяет фиксировать нарушения с помощью камер. Госномера получили 36 тысяч городских велосипедов "Велобайк". Крепления изготовлены в России из переработанного пластика.

