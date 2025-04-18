Столичный велопрокат перешел на тариф 1 рубль в минуту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для владельцев безлимитных билетов "Единый" и карт москвича обучающихся теперь действует специальный тариф в сервисе "Велобайк" – 1 рубль за минуту в течение первых 30 минут аренды. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Новый тариф предусматривает бесплатный старт (0 рублей), затем первые 30 минут по 1 рублю в минуту, далее – по стандартным расценкам. Доступное число бонусных поездок зависит от категории приобретенного абонемента и действительно до окончания сезона либо срока действия проездного.

"Мы продолжаем повышать доступность городского проката по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Велосипеды стали полноценной частью городского транспорта, в этом сезоне для аренды доступны 9 тысяч самых современных и безопасных электровелосипедов 2.0", – передает департамент слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он напомнил, что прокат доступен горожанам с 18 лет.

Ранее сообщалось, что в сервисе проката "Велобайк" появились новые тарифы с пакетами минут. Например, сейчас минимальная стоимость 1 минуты в тарифе "Пакет 120 минут" – от 3,3 рубля.

Согласно данным за прошлый сезон, количество поездок через сервис "Велобайк" превысило 3,7 миллиона. Как отметил Ликсутов, это на 1,5 миллиона больше показателей 2023 года.