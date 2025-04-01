Пункты проката велосипедов и электросамокатов заработали на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пункты проката велосипедов и электросамокатов с 1 апреля заработали на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставочного комплекса Москвы.

На территории ВДНХ расположены 34 круглосуточных прокатных пункта, в которых взрослые, дети и подростки могут арендовать более 900 транспортных средств. Прокатный сезон продлится до конца октября при благоприятных погодных условиях.

Посетители выставочного комплекса могут передвигаться по его территории со скоростью менее 20 километров в час, отметили в пресс-службе ВДНХ. Парковка транспортного средства доступна только в специальных местах с нанесенной разметкой.

"Доступ для аренды таких транспортных средств возможен только после прохождения верификации через Mos ID для исключения случаев аренды СИМ детьми и подростками, а также для привлечения к административной ответственности нарушителей правил дорожного движения", – уточняется в сообщении.

С момента открытия проката жители и гости столицы совершили более 1,5 миллиона поездок на электросамокатах, рассказали ранее в столичном Дептрансе. Также там напомнили, что в городе существует 350 медленных зон, где скорость электросамокатов автоматически уменьшается. Кроме того, Госавтоинспекция зачастую проводит проверки, а сотрудники ситуационного центра ЦОДД регулярно следят за обстановкой на дорогах в режиме реального времени с помощью камер.