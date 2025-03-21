21 марта, 22:15Транспорт
Новые правила аренды электросамокатов вступили в силу в Москве
Электросамокаты и велосипеды вернули на столичные улицы после кратковременного похолодания. Транспорт снова можно взять в аренду, однако москвичам напоминают, что с этого года действуют новые правила.
Взять средство индивидуальной мобильности напрокат можно будет только тем, кто пройдет верификацию на портале mos.ru. Более того, аренда доступна только совершеннолетним пользователям.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.