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21 марта, 22:15

Транспорт

Новые правила аренды электросамокатов вступили в силу в Москве

Новые правила аренды электросамокатов вступили в силу в Москве

Поезда "Москва-2024" появятся на Замоскворецкой линии метро в 2025 году

Москвичам рассказали, какие правила пользования электросамокатами ввели в этом сезоне

Больше половины старых поездов заменят на Замоскворецкой линии метро Москвы

Новые правила пользования электросамокатами ввели в Москве в этом сезоне

Москвичам рассказали, когда на Замоскворецкой линии метро заменят поезда

"Мой район. Новости": Москва закупит еще 33 поезда "Иволга 4.0"

Москвичам вновь стали доступны арендные самокаты

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

Электросамокаты и велосипеды вернули на столичные улицы после кратковременного похолодания. Транспорт снова можно взять в аренду, однако москвичам напоминают, что с этого года действуют новые правила.

Взять средство индивидуальной мобильности напрокат можно будет только тем, кто пройдет верификацию на портале mos.ru. Более того, аренда доступна только совершеннолетним пользователям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
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