Новые правила аренды электросамокатов вступили в силу в Москве

Электросамокаты и велосипеды вернули на столичные улицы после кратковременного похолодания. Транспорт снова можно взять в аренду, однако москвичам напоминают, что с этого года действуют новые правила.

Взять средство индивидуальной мобильности напрокат можно будет только тем, кто пройдет верификацию на портале mos.ru. Более того, аренда доступна только совершеннолетним пользователям.

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