15 января, 06:45Транспорт
Дополнительные места для парковки самокатов появились в Москве по 90 адресам
На улицах Москвы появляется все больше мест с разметкой для парковки самокатов. За последние два года ее нанесли по 90 адресам.
Это делают в местах повышенного спроса, чтобы пользователи могли организованно оставлять как можно больше самокатов, а не бросать их хаотично. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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