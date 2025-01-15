Дополнительные места для парковки самокатов появились в Москве по 90 адресам

На улицах Москвы появляется все больше мест с разметкой для парковки самокатов. За последние два года ее нанесли по 90 адресам.

Это делают в местах повышенного спроса, чтобы пользователи могли организованно оставлять как можно больше самокатов, а не бросать их хаотично. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.