АТОР: российских туристов в Египте отправят домой при первой возможности

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Застрявшие в Египте российские туристы будут отправлены домой при первой возможности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что более 300 россиян не могут вернуться в Москву из Египта из-за отмены рейса. Самолет должен был вылететь вечером 9 января. Однако после 7,5 часа ожидания рейс отменили, сославшись на неисправность шасси у борта.

Как отметили в АТОР, туристы уже размещены в отеле. Нарушений регламента по отношению к ним нет.

"Туроператор в курсе, находится на связи с авиакомпанией. К сожалению, технические неисправности случаются у любых авиакомпаний на разных маршрутах. Эта не исключение", – сказали в ассоциации.

Ранее АТОР представила ежегодный рейтинг наиболее дорогих зарубежных туров, которые туроператоры реализовали в 2024 году по заявкам физических лиц.

В общей сложности более половины самых дорогих зарубежных поездок россияне совершали на Мальдивы и в Турцию. Кроме того, в топ самых дорогих направлений для путешествий вошли страны Европы, Таиланд, Сейшелы, Япония и ОАЭ.

