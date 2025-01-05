Посол Амза: Шри-Ланка ждет у себя около 350 тыс россиян в 2025 году

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Шри-Ланка может принять у себя около 350 тысяч российских туристов в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла страны в Москве Пакира Амзу.

"В 2023 году число российских туристов на Шри-Ланке выросло до 197 тысяч. В этом (2024. – Прим. ред.) году их количество должно достигнуть 200 тысяч, следует из данных туристических властей Шри-Ланки", – отметил он.

По словам диппредставителя, Шри-Ланка является всесезонным туристическим направлением, поэтому россияне могут приезжать на остров в течение всего года.

"Но традиционно россияне посещают Шри-Ланку зимой", – добавил Амза.

Ранее президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС. Как заявил Амза, Шри-Ланка ожидает положительного ответа от стран объединения. Он уточнил, что письмо президент направил еще в октябре.

Намибия также выразила заинтересованность стать участником объединения. Как отметил посол страны в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва, Намибия не может позволить себе остаться позади этого процесса, который откроет для ее взаимодействие с прогрессивными государствами.

