Ассоциация "Турпомощь": у российских туристов в Таиланде незначительные травмы

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Все россияне, которые находились в автобусе, попавшем в ДТП в Таиланде, остались живы. Об этом РБК рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Как он утверждает, туристы отправились в город Паттайя на однодневную экскурсию. В аварию они попали, когда ехали уже в обратном направлении. Сейчас, по словам Осауленко, всех госпитализировали.

"Предварительно трое пострадавших – без риска для жизни, остальные незначительные травмы", – уточнил он.

В ANEX Tour заявили изданию, что туристы находятся в госпиталях на осмотре у медиков. Компания на данный момент оказывает всю необходимую помощь и находится в контакте со страховщиками.

Туристический автобус попал в аварию в Таиланде 2 января. ДТП произошло на трассе по пути в город Паттайя. По данным СМИ, водитель автобуса не справился с управлением перед пунктом оплаты на въезде на платный участок дороги и влетел в ограждение.

При этом в консульском отделе посольства России в Таиланде заявили, что россияне еще не обращались за консульской помощью.

