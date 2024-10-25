Движение на ТТК в районе Автозаводского моста ускорилось благодаря переразметке

На внешней стороне Третьего транспортного кольца на юге Москвы улучшилось движение благодаря добавлению дополнительной полосы на Автозаводском мосту, где дорога была наиболее загруженной. Руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский отметил, что пропускная способность увеличилась на 20% за короткий период.

Разметку обновили на участке от выезда с Варшавского шоссе до съезда к набережной Марка Шагала. Теперь выход с Варшавского шоссе на ТТК стал более безопасным и удобным, а отдельный новый ряд для съезда с моста не мешает прямому движению.

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