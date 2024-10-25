Собянин: МЦД стали драйвером роста пассажиропотока общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские центральные диаметры (МЦД) стали драйвером роста пассажиропотока столичного общественного транспорта, рассказал Сергей Собянин в беседе с ТАСС.

Столичные власти к сегодняшнему дню реализовали крупные масштабные проекты, благодаря которым дефицита провозных возможностей городского транспорта нет, отметил мэр. Так, перегруженных линий не наблюдается ни в метро, ни на МЦД, ни МЦК. Единственной перегруженной на сегодня веткой остается Ярославское направление МЖД, так как это пригород, уточнил градоначальник.

Отвечая на вопрос о развитии общественного транспорта в столице, Собянин отметил, что общий пассажиропоток метрополитена в последние годы остается примерно на одном уровне. В свою очередь, на трамвайных линиях число пассажиров возросло, а на автобусах и электробусах, наоборот, уменьшилось. Тем временем количество горожан, пользующихся железнодорожными радиусами, преобразованными в МЦД, увеличилось на 30%.

"Потому что там был действительно дефицит провозных возможностей, когда граждане из Подмосковья приезжали в Москву. И сейчас такой же дефицит существует со стороны регионов, которые граничат с Московской областью", – добавил мэр.

Тем временем в Северо-Восточном административном округе столицы продолжаются работы по строительству тоннеля и пешеходного перехода под МЦД-4. В настоящее время готовность объекта превысила 90%. Подошли к финалу отделочные работы.

Тоннель с одной полосой движения в каждом направлении строят в рамках первого этапа проекта развития улично-дорожной сети в районе улиц Двинцев и Складочной, от Стрелецкой улицы до Рижского направления МЖД. Проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 3,6 километра.

