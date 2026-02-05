Форма поиска по сайту

05 февраля, 11:02

Общество

Необычный репортаж из арт-павильонов "Сделано в Москве" опубликовали в "Мосфото"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В городском медиабанке "Мосфото" появился необычный фоторепортаж с персонажами "Зимы в Москве", которые посетили арт-павильоны проекта "Сделано в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

При этом персонажи нарисованные. Реальные снимки совместили с изображениями, которые сгенерировал искусственный интеллект.

Фотографии были сделаны в арт-павильонах "Коробка конфет" на Новом Арбате, "Коньки" на Кузнецком Мосту, "Фабрика подарков" на Болотной площади и "Мандарин" на Арбате. На снимках изображены кот и собака, которые выбирают себе угощения, примеряют одежду и общаются с посетителями.

Файлы можно скачать бесплатно, также разрешается выкладывать их в соцсети, отправлять в мессенджерах, использовать в СМИ и добавлять в презентации. Главное – указать источник foto.mos.ru.

Ранее жителям и гостям столицы рассказали, что в пяти магазинах "Сделано в Москве" можно получить скидку до 30% по промокоду. Акция доступна до 28 февраля. Необходимо на кассе назвать промокод "Зима в Москве". После этого дешевле можно будет приобрести одежду, косметику, товары для детей, украшения, предметы декора.

Проект "Сделано в Москве" представил свыше 35 тысяч товаров столичных производителей

Сюжет: Зима в Москве
обществогород

