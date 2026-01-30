Форма поиска по сайту

30 января, 10:39

Экономика

Открывается третья волна приема заявок на участие в проекте "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприниматели могут подать заявку на участие в проекте "Сделано в Москве" с 29 января по 2 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Разместить товары можно будет в 10 арт-павильонах на центральных улицах города. Заявки на участие принимаются в личном кабинете на официальном сайте проекта сделановмоскве.рф. Этот отбор станет завершающим в текущем сезоне в рамках проекта "Зима в Москве".

Отмечается, что в преддверии китайского Нового года особое внимание будет уделено предпринимателям, чьи товары имеют азиатские мотивы и отсылки к китайской культуре.

Проект "Сделано в Москве" предоставляет меры поддержки столичному бизнесу. Дополнительные отборы проводятся регулярно в течение сезона. В числе площадок проекта – Болотная площадь, улицы Арбат, Новый Арбат, Трубная площадь и другие.

Проект "Сделано в Москве" помог участникам нарастить выручку в 2025 году. Предприниматели получили более 1,5 миллиарда рублей, рассказал ранее Сергей Собянин. Показатель оказался на 50% больше, чем в 2024 году. Павильоны "Сделано в Москве" в рамках "Лета в Москве" посетили 1,5 миллиона человек, а в рамках "Зимы в Москве" открылась "Фабрика подарков" от столичных производителей.

Участники программы "Сделано в Москве" получили 1,5 млрд дополнительной выручки

