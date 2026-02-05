Трамп заявил, что стороны почти добились урегулирования на Украине

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что стороны практически добились урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался в ходе выступления на Национальном молитвенном завтраке.

"Мы очень напряженно работаем над тем, чтобы положить конец всей этой потасовке. Мы очень близки к тому, чтобы добиться этого. Мы почти добились этого", – цитирует его ТАСС.

Ранее в Абу-Даби завершился второй раунд переговоров между РФ, США и Украиной. СМИ со ссылкой на официальных представителей Киева заявляли, что встреча была продуктивной.

Также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев указывал на прогресс, достигнутый в рамках дипломатического процесса. Помешать этому невозможно, хотя недружественные страны стараются это сделать, подчеркивал он.

