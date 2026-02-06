Фото: depositphotos/Koldunov

Социальные пенсии проиндексируют в России на 6,8% с 1 апреля. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, его слова приводятся на сайте ведомства.

"Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона – получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения", – пояснил министр.

В Минтруде напомнили, что получить соцпенсии могут граждане, которые из-за разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Россияне, у кого соцпенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, получают соцвыплату, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до необходимого уровня.

При этом получателями государственного пенсионного обеспечения являются участники Великой Отечественной войны (ВОВ), граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, а также россияне из числа работников летно-испытательного состава.

Ранее в России увеличили соцвыплаты некоторым категориям граждан. Теперь ежемесячная выплата для инвалидов I группы составляет 6 157 рублей, для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, – 8 794 рубля. Выплаты ветеранам боевых действий увеличились до 4 839 рублей, а участникам ВОВ – до 6 596 рублей.