The Guardian: фестиваль цветения сакуры в Японии отменен из-за турпотока

В японском городе Фудзиесида приняли решение отменить фестиваль цветения сакуры из-за роста случаев некорректного и деструктивного поведения туристов, пишет The Guardian.

Городские чиновники подчеркнули, что фестиваль проводился ежегодно на протяжении 10 лет и собирал около 200 тысяч гостей. Мэр города Сигэру Хориучи обратил внимание, что за живописными видами на гору Фудзи скрывается серьезная проблема для местного населения. Решение об отмене фестиваля было принято "для защиты достоинства и условий жизни граждан", пояснил он.

Представители властей города перечислили ряд нарушений, которые чаще всего совершают туристы. К ним относятся самовольное проникновение в частные дома для использования туалетов, незаконный вход на частные территории, оставление мусора, случаи дефекации во дворах, а также шумные конфликты с жителями. Кроме того, родители жаловались, что толпы туристов, заполняющие тротуары, создают помехи для детей по дороге в школу.

