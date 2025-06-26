Аэропорт в Японии отменил десять рейсов из-за медведя

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В аэропорту Ямагата Японии закрыли взлетно-посадочную полосу и отменили 10 рейсов из-за медведя. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сначала, по информации авиагавани, животное заметили в 07:00 по местному времени (01:00 по московскому). Сотрудники попытались прогнать его самостоятельно, однако позже медведь вновь пришел в район взлетно-посадочной полосы.

Как отметило СМИ, в аэропорт вызвали специалистов местной охотничьей организации. Эксперты поместили специальную ловушку, однако животное в нее не попало, после чего взлетно-посадочную полосу закрыли и отменили рейсы.

Телеканал подчеркнул, что на следующее утро сотрудники осмотрели территорию гавани, оценили безопасность и возобновили полеты.

Газета Yomiuri Shimbun уточнила, что рост медведя составлял около 1,2 метра.

Ранее в Великобритании два медведя сбежали из зоопарка и съели мед в магазине. В зоопарке отметили, что на время побега всех посетителей перевели в безопасное здание в качестве меры предосторожности. Позже на место приехала полиция, которая выясняла все обстоятельства произошедшего.

