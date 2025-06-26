26 июня, 20:12В мире
Аэропорт в Японии отменил десять рейсов из-за медведя
Фото: 123RF/chewintum
В аэропорту Ямагата Японии закрыли взлетно-посадочную полосу и отменили 10 рейсов из-за медведя. Об этом сообщает телеканал NHK.
Сначала, по информации авиагавани, животное заметили в 07:00 по местному времени (01:00 по московскому). Сотрудники попытались прогнать его самостоятельно, однако позже медведь вновь пришел в район взлетно-посадочной полосы.
Как отметило СМИ, в аэропорт вызвали специалистов местной охотничьей организации. Эксперты поместили специальную ловушку, однако животное в нее не попало, после чего взлетно-посадочную полосу закрыли и отменили рейсы.
Телеканал подчеркнул, что на следующее утро сотрудники осмотрели территорию гавани, оценили безопасность и возобновили полеты.
Газета Yomiuri Shimbun уточнила, что рост медведя составлял около 1,2 метра.
Ранее в Великобритании два медведя сбежали из зоопарка и съели мед в магазине. В зоопарке отметили, что на время побега всех посетителей перевели в безопасное здание в качестве меры предосторожности. Позже на место приехала полиция, которая выясняла все обстоятельства произошедшего.